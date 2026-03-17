Выставка-ярмарка «РусАртСтиль» пройдет 25-29 марта в выставочном центре «Ивент-холл Даниловский»

С 25 по 29 марта выставочный центр «Ивент-холл Даниловский» в историческом районе Москвы превратится в пространство живого творчества и самобытной культуры. Тут пройдет ХI выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России «РусАртСтиль», сообщает пресс-служба организаторов.

Проект соберет более 240 участников из 35 регионов страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга;Архангельской, Свердловской, Нижегородской, Кемеровской, Оренбургской, Воронежской, Владимирской, Калужской и других областей; из Ханты-Мансийского автономного округа; Республик Дагестан, Крым, Удмуртия, Алтай, а также из Беларуси и Узбекистана.

Гостей ждут авторская керамика и фарфор, ювелирные изделия, эмальерное искусство; художественные изделия из стекла, металла, камня и кожи; тончайшее кружево, вышивка, изделия из пуха и войлока, а также дизайнерская и этническая одежда и аксессуары; резьба и роспись по дереву, живопись, авторские украшения и эксклюзивные художественные куклы. Каждый посетитель сможет не только насладиться эстетикой, но и приобрести оригинальные авторские подарки ручной работы, обновить свой гардероб к весне!

В пространстве выставки расположатся сразу несколько впечатляющих арт-локаций.

Мастер русского поп-арта, член союза художников России Мария Барковская удивит живописной инсталляцией «Красный хоровод», соавторами которой смогут стать и гости «РусАртСтиля». У всех желающих будет возможность создать свою фигурку из картона и других материалов, олицетворяющую родной край, национальность, род, ремесло создавшего, и сделать её частью инсталляции.

Ещё одной точкой притяжения внимания станет фотозона «Погружение в мир русского культурного кода». Её дизайн вдохновлён тремя самобытными школами росписи, каждая из которых несёт в себе многовековую историю и эстетику: Мезенская, Городецкая и Вологодская.

Впервые на «РусАртСтиле» будет представлена экспозиция авторских изделий художественной резьбы по дереву творческой группы художников-офицеров при поддержке Общероссийской организации «Офицеры России». В состав творческой группы входят талантливые жены защитников Родины, а также уникальные фронтовые художники и мастера в различных видах изобразительного искусства.

Для тех, кто хочет реализовать свой творческий дар и освоить новые художественные техники, все пять дней будут работать авторские мастер-классы.

Основная миссия проекта «РусАртСтиль» — создать «живой сплав» культурного наследия и новейших тенденций в искусстве.