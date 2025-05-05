RT опубликовали песню «Священная война» в уникальном исполнении
RT опубликовали «Священную войну» с участием представителей Глобального Юга
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RT опубликовал легендарную песню «Священная война» в уникальном исполнении. В ролике появились неожиданные лица, сообщает RT.
Известно, что в новом варианте песню исполнили русская девочка Лиза и граждане из дружественных стран Глобального Юга.
Конкретно в ролике музыкального произведения приняли участие представители Индии, Китая, Индонезии, ЮАР, Танзании и Замбии.
Ранее в RT использовал возможности нейросетей, чтобы «оживить» фотографию Уинстона Черчилля, экс-премьера Великобритании. На видео он зачитывает фрагмент письма руководителю СССР Иосифу Сталину.