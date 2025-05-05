RT «оживил» Уинстона Черчилля
Снимок Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Сталину, «оживили» с помощью ИИ
Фото - © скриншот/RT
RT использовал возможности нейросетей, чтобы «оживить» фотографию Уинстона Черчилля, экс-премьера Великобритании.
На видео Черчилль зачитывает фрагмент письма руководителю СССР Иосифу Сталину.
В сгенерированном ролике звучит подлинная цитата Черчилля, адресованная советскому лидеру.
«Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины», — подчеркнул бывший премьер Великобритании.
Создание видеоролика произошло на фоне обвинений в адрес действующего премьер-министра страны Кира Стармера в умалчивании и искажении исторических фактов.