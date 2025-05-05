RT «оживил» Уинстона Черчилля

Снимок Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Сталину, «оживили» с помощью ИИ
Общество
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Фото - © скриншот/RT

RT использовал возможности нейросетей, чтобы «оживить» фотографию Уинстона Черчилля, экс-премьера Великобритании.

На видео Черчилль зачитывает фрагмент письма руководителю СССР Иосифу Сталину.

В сгенерированном ролике звучит подлинная цитата Черчилля, адресованная советскому лидеру.

«Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины», — подчеркнул бывший премьер Великобритании.

Создание видеоролика произошло на фоне обвинений в адрес действующего премьер-министра страны Кира Стармера в умалчивании и искажении исторических фактов.