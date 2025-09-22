RT и Jiangxi TV выпустили второй эпизод шоу «Мелодии сквозь время и пространство»

Басков и Паршута выступили в российско-китайском шоу RT и Jiangxi TV

Второй эпизод музыкального шоу «Мелодии сквозь время и пространство» выпустили RT и Jiangxi TV. В программе участвовали Николай Басков, Юля Паршута и Татьяна Куртукова. Проект приурочен к Году культурных обменов между Россией и Китаем и 80-летию победы во Второй мировой войне, сообщает RT .

RT и один из крупнейших телеканалов Китая Jiangxi TV представили второй эпизод музыкального шоу «Мелодии сквозь время и пространство». В выпуске российские и китайские артисты исполнили произведения, подчеркивающие культурное разнообразие и национальную гордость двух стран.

На сцену вышли Николай Басков, Юля Паршута и Татьяна Куртукова вместе с китайскими звездами. Проект приурочен к Году культурных обменов между Россией и Китаем и 80-летию победы во Второй мировой войне.

Шоу стало первым проектом подобного масштаба, где российские артисты выступили не в формате конкурса, а как полноправные участники международной телепрограммы наравне с китайскими коллегами. Производство выполнили RT и Jiangxi TV, совокупный потенциальный охват аудитории — около 700 млн человек.

