Розенбаум стал самым популярным петербургским артистом у журналистов
Среди петербургских музыкантов СМИ чаще всего упоминают Розенбаума и Шклярского
Фото - © DedaSasha. Собственная работа/Wikipedia.org
Газета «Петербургский дневник» совместно с аналитической системой «Медиалогия» подсчитала, кто из артистов из Северной столицы оказался самым упоминаемым в СМИ за первый квартал 2024 года, говорится на сайте издания.
Первое место занял Александр Розенбаум — он фигурировал в прессе свыше 2000 раз.
Фронтмен группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, в свою очередь, попадал в новости почти 1300 раз и занял вторую строчку рейтинга. Тройку лидеров самых упоминаемых артистов-петербуржцев замкнула певица Елена Ваенга (более 990 упоминаний).
В топе также оказались лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов, певица Зара (Зарифа Мгоян), Андрей Князев и Константин Кинчев из «Алисы».