Розенбаум стал самым популярным петербургским артистом у журналистов

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Среди петербургских музыкантов СМИ чаще всего упоминают Розенбаума и Шклярского

Газета «Петербургский дневник» совместно с аналитической системой «Медиалогия» подсчитала, кто из артистов из Северной столицы оказался самым упоминаемым в СМИ за первый квартал 2024 года, говорится на сайте издания .

Первое место занял Александр Розенбаум — он фигурировал в прессе свыше 2000 раз.

Фронтмен группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, в свою очередь, попадал в новости почти 1300 раз и занял вторую строчку рейтинга. Тройку лидеров самых упоминаемых артистов-петербуржцев замкнула певица Елена Ваенга (более 990 упоминаний).

В топе также оказались лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов, певица Зара (Зарифа Мгоян), Андрей Князев и Константин Кинчев из «Алисы».