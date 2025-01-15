Российского актера Юру Борисова номинировали на премию BAFTA

сегодня в 15:56

Известного российского актера Юру Борисова номинировали на премию, которую присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA), сообщает РБК .

Артист вошел в шорт-лист номинантов главной кинопремии Великобритании в категории «Лучший актер второго плана». Он сыграл в нашумевшем фильме «Анора», который снял режиссер из США Шон Бейкер.

Всего у картины, рассказывающей историю американской секс-работницы и сына олигарха из России, 7 номинаций.

О том, что Борисов будет бороться за кинонаграду, стало известно в ходе трансляции на YouTube-канале BAFTA. В прямом эфире актеры Миа Маккенна-Брюс и Уилл Шарп озвучили список претендентов.

Российскому артисту ранее не удалось получить «Золотой глобус» за фильм «Анора». Награда досталась Кирану Калкину, снявшемуся в комедии «Настоящая боль».