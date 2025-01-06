Актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус» за фильм «Анора»
Актер из Подмосковья не стал лучшим в номинации за роль второго плана
Актер из Подмосковья Юра Борисов не стал лучшим в номинации за роль второго плана премии «Золотой глобус», сообщает РИА Новости.
Борисов был номинировал за игру в фильме «Анора», получивший главную премию на Каннском кинофестивале.
Награду на лучшую роль второго плана вручили Кирану Калкину, сыгравшему в комедии «Настоящая боль».
Ранее РИАМО рассказывало об актерской карьере Юры Борисова из подмосковного Реутова.