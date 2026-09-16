Российский стилист Ковшов назвал лучшие и худшие образы на «Эмми-2026»

Стилист Михаил Ковшов включил Зендею, Джессику Белкин и Джулию Гарнер в число лучших на «Эмми-2026», сообщает «Вечерняя Москва» .

В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония телевизионной премии «Эмми». Михаил Ковшов назвал наиболее удачными выходы Зендеи в Prada, Джессики Белкин в красном корсетном платье и Джулии Гарнер в серебряном платье Loewe.

«Наряд создан российским дизайнером Ильей Мигмуном, которым мы можем по праву гордиться. Ему блестяще удаются сложные архитектурные наряды, которые выглядят дорого. В них часто появляются зарубежные звезды», — сказал Ковшов о платье Белкин.

Стилист также раскритиковал образы Рэйчел Сеннотт, Триши Пэйтас и Меган Сталтер. По его оценке, платье Сеннотт не соответствовало формату премии, наряд Пэйтас оказался перегружен деталями, а костюм Сталтер в виде статуэтки «Эмми» выглядел как дешевое костюмирование.

«Выход получился „виральным“, и его много обсуждают. Но непонятно, зачем выбирать такой сложный перформанс, когда существует просто красивая готовая одежда», — заключил эксперт о Сталтер.

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