Россияне могут посмотреть пятый фильм из цикла «Город-герой» про Волгоград

Волгограду, бывшему Сталинграду, отведена центральная роль в пятой документальной ленте из цикла фильмов про «Города-герои». Картина освещает беспрецедентное по своему масштабу военное столкновение, вошедшее в мировую историю, сообщается в Telegram-канале «80 лет Великой Победе» .

В новом фильме цикла «Город-герой» представлены 200 суток непрерывной обороны города через призму личных историй и героических поступков защитников Сталинграда. Среди свидетелей тех трагических событий — Мария Рохлина, которая поделилась воспоминаниями о своем боевом опыте во время сражения, в котором она участвовала совсем юной девушкой.

Современный облик города, хранящего память о военном прошлом и с гордостью чтящего своих героев, будет представлен зрителям экскурсоводом Даниилом Мякининым в рамках этого документального повествования.

Известный российский артист Юрий Стоянов намерен рассказать семейную историю о том, как его родные были вынуждены покинуть Сталинград под градом бомб. В свою очередь знаменитая певица Валерия поделится воспоминаниями о своем деде, трудившемся в военное время на железнодорожных путях Сталинграда.

Фильм уже доступен для просмотра на официальных страницах «ВКонтакте» и RUTUBE, на сайте.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.