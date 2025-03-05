Роспатент отказал музыканту Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»

Роспатент отказал музыканту Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский». Решение предварительное, певец еще может предпринять попытку его оспорить, сообщает Baza .

Артист отправил заявки в октябре 2024 года. В одной говорилось о том, что под брендом будут выпускать алкогольные напитки. В другой указывалось, что под товарным знаком планируют продавать 17 категорий услуг и товаров, среди которых помада, мыло, блестки для ногтей, интимные игрушки и иные изделия.

В конце февраля 2025 года в карточках заявок обновился статус на «Уведомление о результатах проверки соответствия». Он появляется в случае, если предварительно в регистрации отказали.

Вероятно, Дронову не разрешили зарезервировать за собой торговый знак «Я русский», поскольку против этого выступили депутаты Государственной думы, общественники и члены организации «Ветераны России». Они указывали на то, что Shaman пытается монополизировать бренд.

Ранее на Украине Дронова обвинили в глорификации ВС РФ. СБУ заочно предъявила музыканту обвинения.