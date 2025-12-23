«Роскошь без показухи»: раскрыты секреты загородной жизни певицы Ларисы Долиной

сегодня в 22:49

Лариса Долина живет в загородном доме в подмосковной деревне Славино

Резиденция певицы Ларисы Долиной находится не в элитном коттеджном поселке, а в деревне Славино в Московской области. Рядом с ее участком стоят стандартные деревенские дома, царит атмосфера российской глубинки, сообщает « Царьград ».

Участок певицы закрыт не очень высокой еловой изгородью. Основной дом имеет три этажа из кирпича. У него красный фасад.

По словам соседей, на задней стороне забора у Долиной можно заметить пустые пивные банки. Так певица отпугивает птиц.

Долина не замужем. Однако у нее есть близкие люди — внучка Александра и дочь Ангелина. Для них певица возвела отдельный двухэтажный дом. У каждого есть личное пространство.

Долиной нравится ее резиденция в Московской области. В 2014 году передача «Идеальный ремонт» превратила одну из ее комнат в оазис джаза. Гостиную и библиотеку попробовали объединить в стиле ар-деко.

Проект получился удачный. Комната представляет собой светлую зону с витражными дверями в стиле модерн, а также монограммами LD.

Кухня удобная, никаких дополнительных излишеств нет.

На втором этаже находятся спальни и комнаты. На третьем расположена мансарда со спортивным уголком. Там есть теннисный стол, штанга и дорожка для бега.

Еще есть гостиная, кухня, место для тренировок и спальни.

Дом выглядит индивидуальным. На полы нанесены вензели LD, на дверях размещены витражи.

«Царьград» оценивает ремонт в особняке Долиной, как «роскошь без показухи».

