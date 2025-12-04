Риелтор и сторонник ФБК**: кому досталась московская квартира Левы* Би-2
Новым владельцем 3-комнатной столичной квартиры певца Егора Бортника* (известного как Лева* Би-2) стал риелтор, агент по зарубежной недвижимости и сторонник экстремистского ФБК*, сообщает SHOT.
Бортник* переоформил квартиру на имя 41-летнего риелтора Ивана К., который специализируется на зарубежной недвижимости стоимостью от 35 тыс. евро. Также он работает брокером в риелторской компании, занимающейся недвижимостью в Московском регионе.
Лева* Би-2 давно знаком с новым владельцем своей квартиры. Выяснилось, что Иван является сторонником экстремистской организации ФБК**, и, по предварительным данным, поддерживал ее финансово с помощью донатов.
Серая схема «дарения» московской квартиры музыканта стороннему человеку — попытка вывода средств из РФ. Риелтор, специализирующийся на заграничной недвижимости, без проблем сможет передать деньги за квартиру.
*Внесен министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.
** Признан экстремистской и террористической организацией, иноагентом и запрещен в России.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.