«Резко начала сдавать»: дочь Федоровой рассказала о ее последних месяцах жизни

Известная артистка Галина Федорова, запомнившаяся зрителям по ролям в популярных сериалах «Интерны», «Папины дочки», «След» и другим значимым работам в кино, скончалась 29 января в возрасте 90 лет. О жизни и творчестве актрисы, необычных предчувствиях и ее последних днях рассказала дочь Евгения Бордзиловская, пишет aif.ru .

Карьера Галины Федоровой была долгой и плодотворной. Около трех десятилетий она посвятила сцене Рязанского драматического театра, а также более десяти лет активно снималась. Но в последнее время уже не работала, так как появились проблемы со здоровьем и сказывался возраст.

Евгения Бордзиловская рассказала, что в 2025 году Галина Федорова настояла на том, чтобы торжественно отпраздновать свой 90-й день рождения. Возможно, она предвидела, что этот праздник станет последней возможностью собрать вокруг себя всех родных и друзей.

«В 2025 году, 16 мая, мы отметили мамин девяностолетний юбилей. Она сама захотела, чтобы пришли гости, люди, с которыми она была близка в последние годы. И после юбилея она стала чаще болеть, хуже себя чувствовала. А потом начала очень резко сдавать. Сегодня ровно месяц, как я отвезла маму в реанимацию. С 12 января она была там. И моя дочка успела приехать. Мама была на ИВЛ. Я надеюсь, мама нас слышала, когда мы разговаривали с ней», — поделилась дочь актрисы.

В кинематограф актриса пришла, имея за плечами большой сценический опыт. Ее дебют в кино состоялся в 2003 году, когда ей предложили одну из центральных ролей в картине «Русские бабы», где ее партнершей стала Раиса Рязанова. Впоследствии Галина Федорова появилась в ленте «Парижане» вместе с Пьером Ришаром. В этом фильме также приняла участие ее дочь Евгения Бордзиловская. Их совместная работа повторилась и в популярном сериале «Интерны». Общее число ее работ в кино и на телевидении достигает 35.

