Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Галина Федорова

Умерла заслуженная артистка РСФСР Галина Федорова, служившая почти 30 лет в Рязанском театре драмы, сообщается на странице в социальной сети « Вконтакте » Рязанского отделения Союза театральных деятелей России.

«Ушла из жизни Галина Андриановна Федорова, ветеран сцены, Заслуженная артистка РСФСР», — говорится в сообщении.

Ей было 90 лет. Федорова исполнила роли в 35 фильмах и сериалах, в числе которых «Интерны» и «Папины дочки».

Ранее известная актриса Кэтрин О’Хара, звезда фильмов «Один дома», умерла 30 января в Калифорнии от легочной эмболии на фоне рака прямой кишки

