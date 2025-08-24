Режиссер Вуди Аллен заявил, что открыт для работы в России

Знаменитый американский режиссер Вуди Аллен сообщил во время Московской международной недели кино, что пока не получал предложений о съемках в России. Несмотря на отсутствие текущих проектов, режиссер положительно отозвался о своих прошлых визитах в Москву и Санкт-Петербург, пишет РИА Новости .

«Если бы подобные предложения были (о съемках в России — ред.), я бы сел и подумал о том, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге», — сказал Аллен.

По словам режиссера, если бы такие предложения поступили, он бы задумался над сценарием, а пока он хранит в памяти воспоминания о своих прошлых поездках в Москву и Петербург.

Ранее сообщалось, что Вуди Аллен подтвердил участие в Московской международной неделе кино, которая пройдет 23–27 августа на площадке «Кинозавод „Москино“». Режиссер участвовал в фестивале в онлайн-формате, на встречу с ним пришли сотни людей.