Легендарный режиссер станет главным гостем фестиваля в столице России

Вуди Аллен приедет в Москву на международную неделю кино

Четырёхкратный обладатель «Оскара» Вуди Аллен подтвердил участие в Московской международной неделе кино, которая пройдёт 24–25 августа на площадке «Кинозавод „Москино“», сообщает РИА Новости .

Организаторы называют его визит одним из центральных событий программы, собравшей более 80 зарубежных гостей из Китая, Индии, Турции, ОАЭ, США, Южной Кореи и других стран.

Аллен, автор культовых картин «Полночь в Париже», «Энни Холл» и «Манхэттен», впервые за несколько лет посетит Россию публично.

Кроме него, в мероприятии примут участие сербский режиссёр Эмир Кустурица и американский актёр Марк Дакаскос.

Программа недели включает показы премьер, мастер-классы и панельные дискуссии.