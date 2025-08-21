Легендарный режиссер станет главным гостем фестиваля в столице России
Вуди Аллен приедет в Москву на международную неделю кино
Четырёхкратный обладатель «Оскара» Вуди Аллен подтвердил участие в Московской международной неделе кино, которая пройдёт 24–25 августа на площадке «Кинозавод „Москино“», сообщает РИА Новости.
Организаторы называют его визит одним из центральных событий программы, собравшей более 80 зарубежных гостей из Китая, Индии, Турции, ОАЭ, США, Южной Кореи и других стран.
Аллен, автор культовых картин «Полночь в Париже», «Энни Холл» и «Манхэттен», впервые за несколько лет посетит Россию публично.
Кроме него, в мероприятии примут участие сербский режиссёр Эмир Кустурица и американский актёр Марк Дакаскос.
Программа недели включает показы премьер, мастер-классы и панельные дискуссии.