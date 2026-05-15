15 дней на одобрение: что принести в банк для промипотеки

Для получения кредита по промышленной ипотеке потребуются учредительные документы, финансовая отчетность за 1–2 года и бизнес-план, а после одобрения банка пакет рассматривается в Минпромторге до 15 рабочих дней, сообщил РИАМО управляющий партнер Rodionoff Group Иван Родионов.

Программа промышленной ипотеки реализуется Минпромторгом РФ совместно с уполномоченными банками. Ее суть — доступное долгосрочное финансирование для промышленности под залог покупаемого или строящегося объекта по ставке ниже рыночной. Разницу банкам компенсирует государство.

Как отметил Родионов, перечни документов у банков различаются, но базовый пакет включает:

· учредительные и регистрационные документы;

· финансовую отчетность за 1–2 предшествующих периода (бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах);

· документы по предстоящей сделке (предварительный договор купли-продажи, проектная документация при строительстве);

· бизнес-план и технико-экономическое обоснование использования объекта.

Для технологических компаний дополнительно потребуются выписка из реестра МТК, подтверждение поддержки от института инновационного развития или копия соглашения с Минпромторгом.

После одобрения банком пакет направляется в Минпромторг для решения о субсидии. Срок рассмотрения не превышает 15 рабочих дней. При отказе заемщик получает мотивированный ответ — чаще всего это связано с аффилированностью или несоответствием ОКВЭД.

