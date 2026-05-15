В Кемерове ОПГ с адвокатом похищала квартиры умерших

В Кемерове завершено расследование дела организованной группы, которая переписывала на себя квартиры умерших и социально незащищенных граждан. Материалы переданы в суд, сообщает Сiбдепо .

По данным СК Кузбасса, в 2021–2024 годах участники ОПГ во главе с адвокатом получали сведения об умерших, недееспособных и одиноких людях. Затем они оформляли фиктивные документы и переоформляли недвижимость на себя. За три года группа завладела как минимум пятью квартирами в Кемерове.

«В период с 2021 по 2024 год члены организованной преступной группы, используя статус адвоката, получали сведения об умерших, недееспособных гражданах и о лицах из социально незащищенных категорий. Изготавливали фиктивные документы на отчуждение объектов недвижимости путем обмана и злоупотребления доверием», — написано в тексте.

Следователи собрали 40 томов доказательств. Ущерб оценили в 15 млн рублей, на имущество обвиняемых наложен арест.

Одна из фигуранток уже получила пять лет условно. Остальные участники группы ожидают приговора. Дело предполагаемого организатора — адвоката — будет рассматриваться отдельно.

