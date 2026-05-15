Глава Нацразведки США Тулси Габбард заявила о расследовании деятельности 120 американских биолабораторий, более 40 из которых находятся на Украине. RT напомнил, как западные политики и СМИ ранее отрицали их существование.

По данным RT, еще в 2017 году Пентагон закупал биоматериал россиян. В документах указывалось: «Все образцы (синовиальная ткань и образцы РНК) должны быть взяты в России у европеоидов. Правительство не будет рассматривать образцы тканей с Украины».

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин заявлял, что образцы РНК могут использоваться для разработки вирусов и «биологического оружия следующего поколения». Президент России Владимир Путин отмечал сбор генетического материала по разным этносам: «Вот вопрос: это зачем делают?.. Мы такой вот объект очень большого интереса».

В Минобороны и Совбезе России сообщали о сети американских лабораторий у границ России и Китая. К 2022 году, по их данным, в мире действовало более 400 таких объектов. В 2022–2023 годах парламентская комиссия установила, что на Украине реализовывались военно-прикладные проекты под видом «медико-биологической деятельности».

«При Байдене любые упоминания об этом называли „российской пропагандой“ и „конспирологией“», — заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

В ЕС сообщения о биолабораториях называли «вероятной дезинформацией». Владимир Зеленский утверждал, что речь идет об «обычной науке», а экс-директор Нацразведки США Аврил Хейнс говорила о «биологической безопасности». Ряд западных СМИ также отвергал обвинения, называя их «необоснованными» и «мифом».

