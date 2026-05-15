Психолог Миллер объяснила, почему шашлык считают мужским делом

Психолог Александра Миллер заявила, что стереотип о «мужском» шашлыке связан с распределением ролей, где жарка становится публичным ритуалом, а подготовка остается незаметной работой, сообщает Life.ru .

Психолог Александра Миллер объяснила, что в традиции маринование шашлыка воспринимается как женская обязанность, а жарка у мангала — как мужской ритуал. По ее словам, это удобная социальная модель, при которой мужчина получает внимание гостей, а женщина остается «за кадром».

Жарка шашлыка стала своего рода спектаклем: все собираются у мангала, а мужчина оказывается в центре внимания. Он командует процессом и символически выступает добытчиком огня и мяса. Подготовка же проходит на кухне и не предполагает аплодисментов — это рутинная работа, которую часто не замечают.

По мнению Миллер, мясо одинаково хорошо могут жарить и мужчины, и женщины. Разница в том, что женщины реже превращают процесс в шоу, хотя нередко вкладывают больше усилий. В итоге, отметила психолог, готовить должен тот, «кто не боится ни углей, ни критики».

