Кардиолог Тарасова назвала осиплость голоса признаком болезней сердца

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Ирина Тарасова заявила, что внезапная осиплость может указывать на сердечную недостаточность и другие патологии, сообщает Life.ru .

Внезапное изменение тембра голоса многие связывают с простудой или перенапряжением связок. Однако в ряде случаев причина может быть связана с сердечно-сосудистой системой.

Ирина Тарасова пояснила, что при сердечной недостаточности камеры сердца увеличиваются и могут сдавливать нервы, отвечающие за работу голосовых связок. Это нарушает их функцию и приводит к осиплости. Кроме того, при заболевании нередко возникает застой крови в легких, развивается отек слизистой гортани, что также влияет на голос.

Врач также указала на редкий кардиовокальный синдром. При нем увеличенное сердце или аневризма аорты сдавливают нерв, управляющий голосовой связкой, из-за чего появляется стойкая осиплость.

«Обратиться к врачу стоит, если изменение голоса возникло внезапно и не проходит без видимых причин либо усиливается при физической нагрузке или в положении лежа. Особое внимание следует обратить на сочетание осиплости с одышкой и отеками на ногах», — предупредила Тарасова.

Специалист подчеркнула, что самодиагностика может быть ошибочной. При появлении подобных симптомов необходимо пройти обследование и подобрать лечение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.