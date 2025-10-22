сегодня в 18:54

Режиссер Наталья Овчинникова скончалась в возрасте 75 лет

19 октября ушла из жизни член Союза кинематографистов России, второй режиссер «Мосфильма» Наталья Овчинникова. Ей было 75 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Причина смерти режиссера не раскрывается.

Будущая кинематографистка родилась 26 августа 1950 года. Она получила образование во ВГИКе. В 1984 году Овчинникова окончила там киноведческий факультет.

На «Мосфильм» Наталья Михайловна пришла в 1970 году. Сначала она работала помощником, затем ассистентом кинорежиссера. В 2004 году ее назначили на пост второго режиссера.

Овчинникова работала со многими выдающимися режиссерами над известными фильмами («Хождение по мукам», «Старики — разбойники», «Чучело»).

