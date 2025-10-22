«Болел сильно»: супруга рассказала о причинах смерти актера Ивана Безбородова

Супруга артиста, звезды сериала «Тайны следствия» Ивана Безбородова Марианна заявил, что он умер в результате тяжелой продолжительной болезни, сообщает aif.ru .

«Я могу сказать только одно, что он болел сильно. Была очень серьезная болезнь. До последнего он улыбался, старался шутить», — сказала женщина.

Она вспомнила, что 3 октября — день их свадьбы, а 1 октября Безбородов умер. Он был светлым, добрым, отзывчивым и понимающим человеком.

Ивану Безбородову этом году исполнилось бы 40 лет, он ушел из жизни за неделю до этой даты, 24 сентября.

Первой известной ролью актера стала работа в сериале «Дорожный патруль», затем он снимался в «Морских дьяволах», «Тайнах следствия», «Ярости» и «Улицах разбитых фонарей». Также Безбородов занимался дубляжом: озвучил Зеда в картине «Криминальное чтиво», работал над фильмом «Макс Пэйн».

