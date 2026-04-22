Режиссер Юрий Кот заявил, что Потап и Настя потеряли талант

Украинские артисты Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских утратили творческие таланты после того, как заняли антироссийскую позицию, считает режиссер. По его мнению, с тех пор у дуэта не появилось ни одной по-настоящему яркой песни.

«Плеяда украинского шоу-бизнеса были ведь талантливыми ребятами, до той поры, пока не перешли в состояние русофобии. Настя Каменских и Потап — интересные попсовые молодежные песни писали. Назовите свежую у них хоть одну. Нет», — отметил Кот.

Он добавил, что похожая ситуация, по его мнению, произошла и с другими украинскими исполнителями. Пока они сотрудничали с Россией, создавали востребованные произведения, однако после отказа от этого направления «талант иссяк».

«Назовите хотя бы одну украинскую песню, которая появилась за последние 5–10 лет и стала хитом международного уровня. Хотя они же сейчас получили идеальную возможность для своей реализации, в том числе в Европе. Но пока они оставались частью русского мира, то создавали замечательные произведения. Теперь — не создают», — заключил документалист.

