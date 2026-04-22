Замглавы принял жителей по вопросам ЖКХ в Павлово-Посадском округе
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
Прием жителей по вопросам ЖКХ и благоустройства прошел 21 апреля в Павлово-Посадском городском округе. Заместитель главы округа Александр Белоусов рассмотрел четыре обращения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
К заместителю главы обратились жители с бытовыми вопросами. В деревне Кузнецы на улице Солнечной просят восстановить дренажную систему и уложить дренажную трубу после прокладки газопровода высокого и среднего давления.
Жильцы дома № 16 на улице Южной попросили разъяснить техническую возможность установки электросчетчиков. В доме № 30 на улице Кузьмина жители сообщили о проблемах с напором воды.
«По всем обращениям заявителей администрация обеспечит обязательную обратную связь о принятых решениях и дальнейших шагах. Договорились с жителями о повторных встречах на адресах. Сразу после выезда туда специалистов можно будет говорить о вариантах и сроках решения вопросов», — отметил Александр Николаевич Белоусов.
Он добавил, что по каждому обращению специалисты проведут выездные проверки.
Записаться на личный прием можно по телефону +7 (49643) 2-99-05.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.