В Подмосковье 26 апреля начнется прием заявок на агросубсидии

Прием заявок на субсидии для проведения культуртехнических мероприятий стартует в Подмосковье 26 апреля и продлится до 30 апреля включительно. Поддержка направлена на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министерство объявило отбор получателей субсидий из бюджета региона. Средства компенсируют часть затрат на расчистку сельхозземель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха и камней, а также на рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную обработку почвы.

Основная цель программы — вовлечение в оборот залежных участков. В 2025 году агропредприятия Подмосковья ввели в сельхозоборот более 7 тыс. гектаров земель в 26 городских и муниципальных округах.

Участвовать в отборе могут сельхозтоваропроизводители региона при наличии проекта мелиорации, прошедшего отбор в Минсельхозе России. Субсидия покрывает 50% затрат на реализацию проекта с учетом предельной стоимости работ на один гектар.

Заявка должна содержать сведения об участнике, подтверждающие документы, плановые показатели и размер запрашиваемой субсидии. Ее необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и подать через систему «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой господдержки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.