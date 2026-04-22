Мединский заявил, что впервые слышит о проверке «Вредных советов» Остера

Помощник президента, глава союза писателей России Владимир Мединский заявил, что ничего не знает о проверке книги «Вредные советы» Григория Остера, сообщает РИА Новости .

По его словам, он впервые слышит новости о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить произведение на сомнительные с педагогической точки зрения установки.

Мединский не стал отвечать на вопрос, есть ли, по его мнению, в книге «Вредные советы» моменты, которые нужно проверить.

«Давно читал, не помню», — признался он.

Между тем в Российском книжном союзе вступились за «Вредные советы» Остера. Там отметили, что угроз здоровью или психике ребенка произведение не представляет.

Книга «Вредные советы» вышла в начале 1990-х годов. Она является сборником ироничных стихов, содержащих абсурдные рекомендации. С помощью них детям показывают, как не следует себя вести.

