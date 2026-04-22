В Подмосковье проведут вебинары по экспорту агропродукции

Серия бесплатных вебинаров для экспортеров пройдет 23 и 24 апреля при поддержке Российского экспортного центра. Компании из Подмосковья смогут узнать о сертификации, логистике и выходе на рынки Азербайджана и Ирака, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Российский экспортный центр организует обучающие вебинары для поддержки бизнеса при выходе на зарубежные рынки. К участию приглашают в том числе компании Московской области, которые планируют развивать экспорт продукции агропромышленного комплекса и расширять географию поставок.

Первый вебинар был посвящен сертификации «Сделано в России» и условиям участия в программе. Участникам разъяснили порядок подачи заявок, требования к маркировке и особенности получения дополнительных сертификатов — «Органик», «Веган» (Vegan) и «Халяль».

23 апреля с 10:00 до 12:00 пройдет вебинар «Азербайджан: секреты экспорта – пошаговая стратегия выхода на рынок Южного Кавказа». Эксперты расскажут о поиске партнеров, участии в тендерах, организации платежей и логистике. 24 апреля с 11:00 до 13:00 состоится вебинар «Ирак: новая точка на карте вашего бизнеса», где рассмотрят структуру спроса, перспективные отрасли, практические кейсы российских компаний и особенности поставок. Предварительная регистрация обязательна.

Сегодня продукция агропромышленного комплекса Московской области экспортируется в 78 стран. Регион входит в число лидеров по поставкам мяса, молочной продукции, сахаристых кондитерских изделий и шоколада. Новая серия вебинаров поможет компаниям снизить барьеры при ведении внешнеэкономической деятельности и выйти на новые рынки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.