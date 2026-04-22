Студия «Западная, 10» отметила 10-летие в Одинцовском округе

Музыкальная студия «Западная, 10» отметила 10 лет со дня основания в Одинцовском округе. Юбилейный концерт прошел в популярном караоке-баре и собрал поклонников коллектива, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студия «Западная, 10» была создана в 2016 году группой единомышленников. Проект объединил музыкантов, поэтов, актеров и любителей душевной музыки. Основное направление коллектива — романтический джаз с элементами рока и блюза.

Юбилейный вечер прошел в камерной атмосфере. Для гостей прозвучали как известные композиции, так и новые песни. Концерт собрал большое число поклонников, которые поддержали артистов теплыми отзывами.

Музыка студии неоднократно звучала на городских мероприятиях, в том числе в рамках празднования Дня города. За десять лет коллектив стал заметной частью культурной жизни Одинцовского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.