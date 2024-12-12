Рэпер Тимати сменил образ и стал похож на актера Тимоти Шаламе

Российский рэпер Тимати решил отказаться от узнаваемой бороды, он оставил только черные усы. Сейчас пользователи Сети сравнивают его с актером Тимоти Шаламе, сообщает Peopletalk .

Шаламе тоже недавно сменил имидж.

Рэпера в новом образе увидели на дне рождения Эмина Агалорова. Он привлек внимание к густым темным усам. Теперь в Сети пишут о схожести Тимати и Тимоти, у музыканта и актера даже имена похожи.

За последнее время Шаламе два раза кардинально менял имидж. Сейчас ради съемок в фильме «Марти Суприм» артист стал носить усы.