Рэпер ICEGERGERT перенес концерт в Петербурге из-за замены трек-листа

Известный рэп-исполнитель ICEGERGERT (настоящее имя — Георгий Гергерт), выкрикнувший экстремистский лозунг во время одного из выступлений, перенес концерт в Санкт-Петербурге на другую дату. Он решил пересмотреть всю концертную программу, сообщает Mash .

Гергерт должен был дать концерт в Северной столице 2 ноября. Однако выступление сдвинули на неопределенный срок. Дата концерта пока что не названа, при этом купленные билеты остаются действительными.

Выступление было перенесено после скандала, который разразился из-за того, что артист во время концерта в Москве выкрикнул лозунг АУЕ* «Жизнь ворам»**. Рэперу даже пришлось извиниться за происшествие. Он отметил, что не поддерживает запрещенные организации.

После этого рэпер вместе с командой решил пересмотреть всю концертную программу — в ней не будет никакого напоминания о запрещенном движении. Также ICEGERGERT изменит свой трек-лист, потому многие его композиции поклонники не услышат на концерте.

*Международное общественное движение Арестантское уголовное единство (АУЕ) признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

**Ряд материалов, в которых есть фраза «Жизнь ворам», внесены в реестр экстремистских материалов Минюста РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.