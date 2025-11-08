Рэпер ICEGERGERT незадолго до скандала рекордно поднял цену на выступление

Незадолго до разгоревшегося скандала из-за неаккуратно сказанной фразы на выступлении рэпер Георгий Гергерт, более известный как ICEGERGERT, сильно увеличил стоимость своих концертов, установив новый максимум, удвоив его до суммы в 7 млн рублей, сообщает SHOT .

Стало известно, что еще летом Гергерт, выпускник Суворовского училища из Санкт-Петербурга, был готов выступать за 3,5 миллиона рублей. Однако перед тем самым концертом, вызвавшем общественный резонанс, запросы артиста значительно возросли — до 7 миллионов рублей.

ICEGERGERT ранее подтверждал, что в его требованиях к организаторам значатся 24 бутылки пива для команды и два кислородных баллона для восстановления в случае чрезмерного употребления алкоголя.

В настоящее время в отношении ICEGERGERT возбуждено административное дело по статье 20.3 ч. 1 КоАП РФ «За демонстрацию или пропаганду символики экстремистской организации». Причиной стал лозунг АУЕ* «Жизнь ворам»**, озвученный на вечеринке после концерта 26 октября. Теперь, вероятно, после всей этой истории рэперу придется снизить свои финансовые ожидания.

*Международное общественное движение Арестантское уголовное единство (АУЕ) признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

**Ряд материалов, в которых есть фраза «Жизнь ворам», внесены в реестр экстремистских материалов Минюста РФ.