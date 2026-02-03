Рэпер Гуф приехал в суд в дубленке с надписью «Россия» на спине

Скандально известный рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, во вторник приехал в суд в связи с уголовным преследованием по факту ограбления в бане в Наро-Фоминске. Музыкант надел дубленку с надписью «Россия», сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, как Гуф вошел в здание суда в сопровождении сотрудника в бронежилете. Сначала он хотел войти не в то помещение, но быстро сориентировался. После этого пристав закрыл за ними двери в зал заседаний.

Сегодняшнее заседание станет продолжением рассмотрения дела об ограблении. Ранее Гуф и его приятель совершили нападение на работника банного комплекса, избили его и похитили iPhone.

Ранее Гуф приезжал в суд, где заявил, что не считает себя виновным. Он отрицает факт намеренной кражи телефона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.