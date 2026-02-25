Рэпер Гио Пика оскорбил полицейских в песне и получил за это штраф

На 47-летнего рэпера Георгия Джиоева, известного как Гио Пика, составили административный протокол за оскорбление полицейских в песне, сообщает «112» .

В материалах дела указано, что исполнитель выложил в соцсеть «ВКонтакте» песню, в которой он оскорбляет сотрудников МВД. Также в треке много матов.

Сыктывкарский городской суд признал Джиоева виновным по административной статье. Ему назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ранее Литва запретила рэперу въезд в страну на 5 лет. Такое решение уже принято на уровне МИД страны, но для окончательного запрета нужна санкция Генпрокуратуры.

