Литва запретила въезд в страну рэперу Гио Пику

Литовские власти пытаются сорвать концерт 47-летнего рэпера Георгия Джиоева (выступает под псевдонимом Гио Пика) в Вильнюсе, запретив ему въезд в страну на 5 лет, сообщает SHOT .

Такое решение уже принято на уровне МИД страны. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подписал соответствующие документы. Но, по местным законам, для окончательного запрета нужна санкция Генпрокуратуры. Запрет вводится потому, что рэпер выступал в России после начала СВО.

Руководство Генеральной прокуратуры страны пока с ответом не спешит. Джиоева пригласили на беседу, которая должна пройти в ближайшие дни. От исхода разговора с артистом будет зависеть, состоится ли концерт Гио Пики в Вильнюсе 21 марта.

Выступление запланировано на арене, вмещающей 10 тыс. человек. Билетов на концерт осталось всего около 500 (цены варьируются от 3,5 тыс. до 7 тыс. рублей).

Гио Пика родился в 1978 году в Грузинской ССР, у него есть гражданство РФ. Раньше музыкант давал концерты в России, но в ближайшем расписании выступления в Кишиневе, Праге, Ереване и Батуми.

