Рэпер Элджей избавляется от своего бизнеса в России

31-летний рэпер и бывший муж блогера Анастасии Ивлеевой Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) ликвидирует две свои компании в России, сообщает SHOT .

ООО «Итэн дрим» музыкант зарегистрировал в 2021 году. Он планировал выпускать безалкогольные напитки, кондитерские изделия и булочки. Но бизнес не пошел. У компании зарегистрировали убытки на 101 тыс. рублей.

На грани ликвидации находится и ООО «Сайонара бойс». Его открыли в 2017 году как звукозаписывающую фирму. Последние три года ООО рэпера с трудом приносило прибыль. В 2022 году прибыль составила 161 тыс. рублей, в 2023 году — 380 тыс. рублей, а в 2024 году ее не было, но зарегистрирован убыток — свыше 1 млн рублей.

Ранее ФНС заблокировала счета лейбла Элджея «Сайонара бойс» из-за невыплаченных налогов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.