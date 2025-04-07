ФНС заблокировала счета лейбла Элджея из-за невыплаченных налогов
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Федеральная налоговая служба заблокировала счета лейбла «Сайонара бойс», принадлежащего рэперу Элджею. По итогам 2024 года компания, занимающаяся выпуском музыки и мерча, показала убыток в 1 млн рублей, сообщает Mash.
Первые трудности у лейбла начались в июне 2024 года, с этого момента доходы артиста упали в 8 раз. Компания не смогла выплатить налоги, включая 30 тыс. рублей пеней, что и стало причиной ареста счетов.
Блокировка фактически парализовала работу «Сайонара бойс».
Ранее стало известно, что долги фронтмена группы «Тараканы» Дмитрия Спирина* перед налоговой превысили 180 тыс. рублей.
*Внесен Минюстом в список иноагентов на территории РФ.