Редкая форма болезни: с каким недугом боролся Оззи Осборн последние годы?

Легенда рок-музыки, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн в последние годы сильно болел. Он боролся с редкой формой болезни Паркинсона, и в итоге она оказалась сильнее, сообщает SHOT .

В последние годы жизни у Осборна были серьезные проблемы со здоровьем. В 2019 году он перенес операцию на позвоночнике после падения. Также стало известно, что в последнее время он страдал от редкой формы болезни Паркинсона.

В итоге легендарный музыкант скончался 22 июля в возрасте 76 лет. До 77-летия он не дожил меньше чем полгода.

Незадолго до смерти Осборн собрал Black Sabbath в легендарном составе и отыграл 5 июля 2025 года прощальный концерт в городе Бирмингем. Выступление называлось «Назад к началу», весь концерт он сидел на стуле. По словам его жены Шэрон, Оззи уже не мог самостоятельно передвигаться.

Осборн также дал несколько концертов в России: в 1989 году, в 2007 году и в 2018 году.

В свои последние минуты жизни легенда рок-музыки был окружен семьей. Где и когда его похоронят, пока не сообщается.