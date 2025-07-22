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Умер музыкант и один из основателей Black Sabbath Оззи Осборн

Ушел из жизни один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн. Трагическую новость сообщила семья легендарного исполнителя, пишет «Осторожно, новости» .

На момент смерти Осборну было 76 лет. Он скончался во вторник утром, в свои последние минуты рок-певец был с семьей и окружен любовью, говорится в заявлении.

«Мы просим всех уважать нашу семейную частную жизнь в это непростое время», — подчеркнули родные усопшего.

В начале июля легенда рока дал прощальный концерт, собрав классический состав Black Sabbath. Группа в таком составе появилась на сцене впервые за 20 лет.

На стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме Осборн выступал, сидя на «троне», — ему было сложно передвигаться из-за серьезной травмы позвоночника.