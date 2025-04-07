Разводила костер и собирала мусор: соседи рассказали о последних днях Суворкиной

Соседи подтвердили, что погибшая в собственной квартире в Москве актриса Людмила Суворкина в последнее время вела антисоциальный образ жизни: в комнатах скопились завалы мусора, ей обрезали газовую трубу и она могла развести костер, чтобы приготовить пищу, сообщает сайт MK.Ru .

Обугленное тело 74-летней артистки нашли в доме на Лесной улице после пожара 5 апреля. Соседи предполагают, что причиной возгорания мог стать мусор.

Проблемы начались еще 5 лет назад, когда ушел из жизни муж Суворкиной. Она жаловалась на отсутствие внимание от сына, плохо себя чувствовала и с трудом передвигалась. Актриса выкидывала отходы в окно, пока ей не предложил помощь сосед: он выносил мусор и приносил продукты. В начале марта Суворкина потеряла паспорт.

Людмила Суворкина окончила ГИТИС, играла в театрах Тулы и Челябинска, с 1978 года — в Малом театре. Прославилась ролью в мелодраме «Центровой из поднебесья».