Раскрыты подробности смерти премьера петербургской Мариинки Шклярова

Премьер Мариинского театра Санкт-Петербурга, заслуженный артист РФ Владимир Шкляров, умер по естественным причинам. Это не убийство, рассказал РИА Новости источник в оперслужбах.

В пресс-службе Мариинского театра заявили, что Шкляров «трагически погиб» ночью 16 ноября. Информации о том, когда и где попрощаются с премьером, пока нет.

Смерть Шклярова — не криминал, отметили в оперативных службах. Других подробностей не приводится.

Шкляров появился на свет в Ленинграде в 1985 году. Он получил высшее образование в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой в 2003 году. Тогда же начал работать в труппе Мариинского театра. В 2011 году стал его премьером. Артист выступал с классическим балетом, а также с современными танцами.

Ранее сообщалось, что на момент смерти Шклярову было 39 лет. Для трупп гибель мужчины стала большой потерей.