Раппопорт навестила Тарасову лишь спустя 4 дня после ее задержания

Народная артистка РФ Ксения Раппопорт лишь спустя 4 дня навестила свою дочь — актрису Аглаю Тарасову, которую задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово, сообщает SHOT .

Звезда «Интернов» и «Холопа» уже 4 дня не покидает свою квартиру после судебного заседания. Все необходимое ей доставляет помощник. При этом, согласно решению суда, покидать квартиру Аглае запрещено лишь в ночное время.

Накануне к дочери приехала Раппопорт, которая находилась в ее квартире около 4 часов, а затем оперативно покинула подъезд на черном автомобиле.

На опубликованных кадрах видно, как Ксения выходит из подъезда, побегает к черному автомобилю Mercedes-Benz E-Class, садится на заднее сиденье и быстро уезжает.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, куда она прилетела из Тель-Авива. У нее нашли вейп, внутри которого содержалось 0,38 г масла каннабиса, что считается значительным размером. В отношении 31-летней актрисы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

Суд назначил Аглае Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября. Звезде «Интернов» грозит срок от 3 до 7 лет и штраф в размере 1 млн рублей.

