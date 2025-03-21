«Рано или поздно мы встретимся»: Лепс простился с Киркоровым

Певец, музыкант и композитор Григорий Лепс посетил гражданскую панихиду по народному артисту России Бедросу Киркорову. Он рассказал, каким человеком был его коллега.

«Очень жаль, что такой человек ушел так внезапно. Он был действительно жизнерадостным, жизнелюбивым. Он был прекрасным отцом и очень любил свою семью. И я не говорю, что он любил музыку», — сказал Лепс.

Он добавил, что Киркоров блестяще исполнял любые музыкальные произведения, вкладывал душу в каждую строку. Лепс отметил, что артист даже в преклонном возрасте продолжал быть ярким и жизнерадостным.

«Царствие небесное. Земля пухом. Искренние соболезнования. Рано или поздно мы все встретимся», — заключил певец.

Прощание с народным артистом состоялось 21 марта на Троекуровском кладбище. На прощание с артистом, помимо сына Бедроса Филиппа Киркорова, приехали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Киркоров-младший почти не говорил с журналистами. Он также не стал им раскрывать, как чувствует себя в день похорон отца.

Бедроса Киркорова похоронят также на Троекуровском кладбище. Народный артист умер в возрасте 92 лет. О его смерти стало известно 18 марта. Причиной назвали последствия сердечно-сосудистых заболеваний.