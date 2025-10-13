Раменчанка Валентина Яньшина спела дуэтом с Полиной Гагариной

Грандиозное шоу состоялось 12 октября в Нижнем Новгороде, где Гагарина исполнила новые песни и любимые хиты в свежем звучании. Раменчанка Валентина Яньшина стала единственной приглашенной артисткой и спела дуэтом со звездой.

Валентина Яньшина рассказала, что ей предложили на выбор песни: «Колыбельная» или «Обезоружена». «Многие зная меня, решили бы, что я бы выбрала мощную „Обезоружена“, но я предпочла „Колыбельную“, потому что мне очень нравится ее новое прочтение. Это очень красивая, нежная и таинственная версия песни. Возможно, еще я выбрала ее и потому, что мне хотелось показать, что я умею не только петь нечто громкое и драйвовое, но и быть нежным цветочком», — поделилась Валентина.

Вот так раменчанка оказалась на концерте Полины Гагариной в Нижнем Новгороде. Это было масштабное шоу на стадионе «Нагорный», вмещающем пять тысяч зрителей. Поддержать Валентину приехали друзья из разных городов России.

Перед концертом прошла репетиция. Валентина вспоминает: «Я вышла на сцену, на саундчек. Увидела Полину. Крайний раз мы встречались в начале июня на съемках „Достояния республики“. Мы обнялись, я почувствовала, как Полина была искренне рада меня видеть».

Валентина рассказала, что выступление было потрясающим: «Когда я вышла к Полине и увидела это бесконечное количество людей, которые подпевают и двигаются в такт музыке, тысячи огоньков, то пришла в восторг».

Не обошлось и без казусов. Валентина объяснила, что на таких больших площадках артисты выступают с ушными мониторами, чтобы слышать через них себя. Ее же приборы отключились, и первые несколько секунд Валентине пришлось петь вслепую, как она призналась «по мышечной памяти». Но она быстро сориентировалась и выступление получилось красивым. «Именно такие моменты, маленькие неполадки дают творческий и сценический рост. В результате артист становится только сильнее», — поделилась Валентина.

Кстати, она рассказала и о ближайших планах: «В ноябре будет премьера. Я участвую в новом проекте, подробности которого пока не могу разглашать. Но у зрителей страны будет возможность наблюдать за мной и поддерживать. Сейчас я много выступаю. 11 октября прошел мой сольный концерт „От этники до рока“ в Раменском. Был полный зал, зрители остались довольные и заряженные. Когда ты чувствуешь поддержку и любовь слушателей, это приносит радость, дает силы».

