Рак и проблемы со зрением: Волочкова рассказала о причинах смерти Осипенко

Волочкова: Осипенко была больна раком, но не знала об этом

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что скончавшаяся на 93-м году жизни звезда мирового балета Алла Осипенко страдала от проблем со зрением и была больна раком, но сама не знала об этом, сообщает Газета.ru .

«Я приезжала к ней на дачу со своей дочкой. И у нее был человек, который ее поклонницей являлась, ее зовут Наталья Борисовна. И Наталья Борисовна отвозила ее вчера в час ночи в больницу, где она скончалась в 6 утра. Оказывается, у нее была онкология. Но ей, Алле Евгеньевне, никто не говорил об этом, чтобы ее не расстраивать, ну, 93 года человеку», — рассказала Волочкова.

По словам балерины, Осипенко всегда поддерживала ее в трудные минуты и давала полезные советы, видела в ней потенциал.

Алла Осипенко ушла из жизни в Санкт-Петербурге 12 мая. Она стала известна благодаря партии Хозяйки медной горы в балете «Каменный цветок» Григоровича, поставленном в Кировском театре в 1957 году.