Путин выразил соболезнования в связи со смертью хореографа Юрия Григоровича
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с кончиной российского хореографа, сообщается на сайте Кремля.
«Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета», — отметил он.
Путин также добавил, что светлая память о выдающемся хореографе навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его таланта.
Григорович умер в 98 лет. Всю свою жизнь, начиная с 1947 года, он посвятил театру. Был балетмейстером, а затем хореографом.
Причиной, по которой умер хореограф Юрий Григорович, оказались осложнения после двусторонней пневмонии, сообщает SHOT. На протяжении последних двух недель Григорович лежал в ЦКБ в Москве. Врачи боролись за его жизнь.