Путин выразил соболезнования в связи со смертью хореографа Юрия Григоровича

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с кончиной российского хореографа, сообщается на сайте Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета», — отметил он.

Путин также добавил, что светлая память о выдающемся хореографе навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его таланта.

Григорович умер в 98 лет. Всю свою жизнь, начиная с 1947 года, он посвятил театру. Был балетмейстером, а затем хореографом.

Причиной, по которой умер хореограф Юрий Григорович, оказались осложнения после двусторонней пневмонии, сообщает SHOT. На протяжении последних двух недель Григорович лежал в ЦКБ в Москве. Врачи боролись за его жизнь.