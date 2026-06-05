Пушкинский театр из Подмосковья показал спектакли в Витебске

Пушкинский музыкально-драматический театр из Подмосковья провел гастроли в Витебске Республики Беларусь. В течение нескольких дней артисты выступали на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. По итогам поездки коллектив пригласили вновь посетить город в феврале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гастроли прошли на площадке одного из ведущих театров Беларуси — Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, который является основной сценой Витебской области.

Белорусские зрители увидели музыкальную комедию Оскара Фельцмана «Здравствуйте, я ваша тетя» на либретто Владимира Полякова и Роберта Рождественского по пьесе Брендона Томаса, а также мюзикл Марка Самойлова «Ограбление в полночь» на либретто Бориса Рацера и Владимира Константинова по фельетону Мирослава Митровича.

Помимо спектаклей артисты посетили знаковые места Витебска, в том числе Успенский собор и летний амфитеатр. Руководитель белорусского театра Юлия Харкевич пригласила коллектив вновь выступить в Витебске в феврале 2027 года. В следующую поездку подмосковный театр планирует представить спектакли «Аленький цветочек», «Сватовство гусара» и «Любовь и Голуби».

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