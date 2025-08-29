Пугачева «подкалывала» Галкина* из-за того, что им пришлось покинуть Россию

Народная артистка СССР Алла Пугачева много раз «подкалывала» своего супруга Максима Галкина* в том, что семье пришлось покинуть Россию. Певица давала понять, что юморист несет ответственность за происходящее, сообщает SHOT .

По словам близкого к звездной семье источника, Пугачева всегда хотела, чтобы ее дети учились в России. Через время стало понятно, что это невозможно из-за ПМЖ на Кипре, излишнего внимания журналистов, хейта и возможного задержания Галкина* на границе.

При этом семья по-прежнему бережет замок в деревне Грязь, который каждый год все больше приходит в упадок из-за отсутствия людей. Пугачева так же тратит в месяц около 500 тыс. рублей на оплату персонала, который следит за особняком.

Ранее стало известно, что 54-летняя певица Кристина Орбакайте не может давать концерты в России из-за своей матери и ее супруга. На дочь Пугачевой обрушилась волна хейта из-за звездной родительницы, уехавшей и страны.

* Физлицо признано иностранным агентом в России.