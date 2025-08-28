Орбакайте винит Пугачеву в отмене выступлений в РФ и отсутствии любви публики

54-летняя певица Кристина Орбакайте не может давать концерты в России из-за своей матери Аллы Пугачевой и ее супруга. На дочь Примадонны обрушилась волна хейта из-за звездной родительницы, уехавшей и страны, сообщает Mash .

Орбакайте винит Пугачеву в отмене выступлений в России. Артистка не может дать концерты здесь из-за поведения Примадонны и Максима Галкина*, к которым россияне теперь относятся крайне критично.

Последний свой концерт в России Орбакайте дала в марте прошлого года. Тогда на нее обрушилась волна хейта. Ряд городов и вовсе отказался от выступлений певицы.

Однако некоторые россияне все еще хотят, чтобы певица выступила в РФ. Они даже готовы заплатить ей двойной гонорар, обеспечив полную конфиденциальность, однако дочь Пугачевой отказывается. Сейчас она живет в Майами. Свои концерты артистка дает только за пределами РФ.

Вика Цыганова обрушилась с критикой на Аллу Пугачеву, поздравившую лидера украинской группы «Океан Эльзы». Она призвала включить Примадонну в реестр иноагентов.

* Признан в РФ иностранным агентом.