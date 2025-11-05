Пугачева может потерять право на товарный знак «Кристина» в 2026 году

76-летняя певица Алла Пугачева может лишиться права на товарный знак «Кристина», если не продлит его действие в следующем году, сообщает «Абзац» .

Артистка зарегистрировала товарный знак в 1996 году. Он распространяется на несколько категорий: ювелирные изделия, драгоценности, посуда, часы и т. д.

Срок действия регистрации, по данным Роспатента, истекает в апреле 2026 года. Если его не продлить, Пугачева потеряет право на «Кристину».

Ранее артистка несколько раз продлевала срок действия. Последний был почти 10 лет назад. Если в этот раз Примадонна не захочет изменять статус товарного знака, то «Кристина» может стать свободным именем для любого бренда.

Ранее стало известно, что Пугачева продолжает владеть автомобилем Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска. Сейчас авто находится в России.

